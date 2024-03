?Il comune impone coprifuoco ai gatti | “Padroni | non fateli uscire di notte”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 24 marzo 2024) Idella città dovranno restare a casa la: questa è l’ultima richiesta delai loroIldi Houten è pronto a far passare una legge che a primo impatto potrebbe risultare assurda: quella delai. Ma in che senso? La risposta è molto più semplice e comprensibile di quanto possa sembrare. In alcune province del territorio olandese, infatti, nel periodo tra il 15 aprile e il 15 giugno gli uccelli del posto vivono un momento molto particolare e delicato: quello della riproduzione. È in questi giorni che i felini vanno a nozze con le loro condizioni più vulnerabili, dando vita a una caccia semplice e senza fine. Gatto in primo piano – Notizie.comProprio con l’obiettivo di evitare di favorire queste spedizioni senza pietà, le ...