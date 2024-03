Zuppa di Porro 23 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 23 marzo 2024)diLa strage di Mosca, i morti salgono e anche i rischi. DeCaro non piace la sua piazza a quelli del Foglio. Parla la Cancellieri. La Santanchè indagata per Ins, cosa farà? La Braghieri su Kate e il suo tumore. Gli sprechi dell’acqua sul Sole e il costo assurdo delle case verdi. Battaglia sulle bollette care. Islam Italy per il Tempo e scuole ferme per ramadan. Le nuove farmacie tutto fare per Italia Oggi #rassegnastampa2324 L'articolo proviene da Nicola