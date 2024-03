(Di sabato 23 marzo 2024) L’e Stevennon stanno vivendo un bellissimo momento. Il club nerazzurro, con la vittoria dello scudetto alle porte, torna nell’incubo economico, legato al suo presidente. Questo quanto spiega Tuttosport. FUTURO – Steven, trasferitosi inda quasi un anno, sta vivendo delle ultime ore congestionate ed è alle prese con un complicato rifinanziamento – o riscadenzamento – del prestito col fondo Oaktree, vicenda da definire entro il 20 maggio per nonre il controllo dell’. Ieri il numero uno nerazzurro ha ricevuto la notizia che la Corte d’Appello di Milano ha accolto il ricorso di China Construction Bank Asia Corporation (Ccba), decidendo quindi di riconoscere anche in Italia la sentenza della Corte Suprema di Hong Kong. SITUAZIONE – Tutto partì nel 2021, ...

