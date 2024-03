WWE | L’intervento di Dominik si rivela fondamentale per Santos

(Di sabato 23 marzo 2024) La rivalità tra il leader del Legado del Fantasma,Escobar, e l’ispiratore del Latino World Order Rey Mysterio (di cui anche il primo faceva parte in tempi non sospetti) ha raggiunto il suo culmine durante la puntata di Smackdown di stanotte. I due acerrimi rivali si sono affrontati in un match a stipulazione speciale: Infatti in occasione di questa contesa le fazioni di cui i due sfidanti fanno parte sono state interdette dal ring. Ad avere la meglio nella contesa, a dispetto dei pronostici tutti favorevoli al folletto di San Diego, è stato, e ciò è avvenuto in maniera del tutto inaspettata. Uno scontro parricida Difatti, quando la contesa aveva raggiunto il suo climax, e cioè quando i due erano ormai in procinto di chiudere il match,Mysterio è intervenuto in sfavore del padre costandogli la ...

‘Lotta per Frusna: Breakthru’, il grande spettacolo del wrestling sbarca in Ciociaria - Sarà un evento di livello internazionale come mai visto prima in provincia di Frosinone quello organizzato dalla Italian Wrestling Association. L’appuntamento è fissato per questa domenica al Palaspor ...informazione

Goldberg indignato: “La WWE ha fatto battere ad una ragazza (Asuka) la mia streak” - A quanto pare a Goldberg non è andato giù il fatto che la WWE abbia permesso ad Asuka di battere la sua lunga streak di imbattibilità, nonostante la wrestler nipponica sia una delle atlete migliori ...worldwrestling

Sinner-Vavassori, quando giocano Pioggia su Miami: match in dubbio, nessun tennista in campo - Jannik Sinner scende in campo contro Andrea Vavassori sul cemento blu di Miami per cominciare il suo cammino nel Masters 1000. L'altoatesino parte direttamente dal secondo turno grazie ...ilmessaggero