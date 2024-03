WWE | Il documentario su Cody Rhodes “possibile trionfatore” a WM 40 si farà?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 23 marzo 2024) Il primosuè stato pubblicato lo scorso luglio e presentava il dietro le quinte del suo ritorno in WWE a WrestleMania 38 e della sua sconfitta contro l’Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns a WrestleMania 39. Il filmato è stato molto apprezzato in quell’occasione e cosiha dichiarato in alcune interviste di voler realizzare una seconda parte che si concluda con lui vincitore del titolo. Per la cronaca, The Rock e Reigns controe il World Heavyweight Champion Seth Rollins saranno i protagonisti della Night One di WrestleMania 40, mentre la seconda serata vedràcontro il Tribal Chief per la cintura. Voci di corridoio Secondo rumor, la seconda parte delè in piena lavorazione. Si vocifera che ...