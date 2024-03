WWE | Dopo il confronto verbale Reigns e la Bloodline tentano l’imboscata | ma Rhodes è un passo avanti

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 23 marzo 2024) Romanvs Cody, secondo atto, sarà il Main Event della Night 2 di WrestleMania XL, ma fino ad ora è quasi passato in secondo piano a causa della presenza di The Rock e del tag team match della Night 1. Questa notte a poco più di due settimane è arrivato unsolo tra loro due con la promessa reciproca di tenere lontani lae Seth Rollins. Questione di numeri Il Tribal Chief si è presentato accompagnato solo da Paul Heyman, mentre la grafica di SmackDown mostrava che il suo regno da campione ha raggiunto quota 1300 giorni. In una sorta di Deja Vu dell’anno scorso presto sul ring è arrivato Codyè la battagliaha avuto inizio. Da un lato Roman ha parlato di Seth Rollins, di ciò che fece ai tempi dello Shield e ha detto che ...