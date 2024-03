WWE | Colpaccio per SmackDown! Arriva la firma di Jade Cargill | debutterà tra una settimana

(Di sabato 23 marzo 2024) Dopo settimane di incertezze il destino diè stato svelato e a partire dalla prossimafarà parte del roster di. Riavvolgendo il nastro, ladicon la WWE èta a settembre dello scorso anno e non è stata nascosta nonostante per mesi non sia apparsa negli show. Per lei tanto allenamento prima del grande debutto avvenuto alla Royal Rumble dove ha ben figurato rimanendo tra le ultime quattro, mostrando la sua potenza quando ha eliminato Nia Jax. Da quel momento i due GM di Raw ehanno iniziato un lungo corteggiamento eha fatto la sua scelta dopo diverse settimane. “Un talento generazionale” L’annuncio diè ...

