WTA Miami | Jasmine Paolini va come un treno nella ripresa con Volynets e accede al terzo turno

(Di sabato 23 marzo 2024) Eccezionale! L’azzurra dimostra tutta la sua fiducia e il suo stato di forma anche dal punto di vista mentale: torna in campo dopo l’interruzione di 24 orecondizione di servire per rimanere nel set contro Katiesul 4-5 del secondo set e chiude il match in pochi minuti con lo score di 7-6(8) 7-5 per approdare aldel WTA 1000 di: affronterà la testa di serie numero 20 Emma Navarro. WTAfermata dalla pioggia: toscana avanti di un set contro KatieSi era ripreso dal punteggio di 7-6(8) 4-5 prima che la pioggia prendesse il sopravvento in Florida: ieri il match è stato decisamente condizionato dal vento, con entrambe le ...