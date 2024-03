Wta Miami | Gauff arrabbiata con l’organizzazione | “Il torneo prevede calendari irrealistici”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) L’americana Cocoha debuttato in casa aldicon una vittoria senza complicazioni ed è stata una delle poche tenniste a scampare alla pioggia, ma dopo aver battuto la Podoroska con il risultato di 6-1 e 6-2, in conferenza stampa ha commentato il suo malcontento perdel, oltre a parlare della sua preparazione per una partita in queste condizioni, della sua presenza su Topspin 2025 e del suo rapporto con il suo fisioterapista argentino. Sulle sue sensazioni dopo aver battuto Podoroska prima che arrivasse la pioggia: “Per me è stata una bella partita nonostante l’attesa, ma sono contenta di averla giocata oggi. Sono contenta di come ho giocato. Quello che mi è piaciuto di più è stato iniziare bene la partita, perché quando esci e l’attesa è lunga, non si sa mai ...