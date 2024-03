WTA Miami 2024 | tra Camila Giorgi e Iga Swiatek vince la pioggia | match rinviato a oggi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Com’era molto facile intuire, trae Igaha vinto l’ira della. Il programma, questo è vero, è iniziato, ma non ha decisamente fatto in tempo a terminare, sul campo centrale, né ad arrivare altra l’italiana e la polacca numero 1 del mondo valido come secondo turno del WTA 1000 di. Sarebbe stata la sessione serale ad ospitare il confronto tra le due giocatrici, ma non c’è stata nessuna possibilità anche solo remota di poterle veder iniziare. Del resto, una volta arrivata la sospensione di Jannik Sinner e Andrea Vavassori, è apparso subito chiaro che niente sarebbe stato possibile. LIVE, WTAin DIRETTA: tutto ...