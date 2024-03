WTA Miami 2024 | Badosa | “Poter essere in campo è già stata una vittoria”

(Di sabato 23 marzo 2024) L’avventura di PaulaalOpensi è chiusa ai 32esimi di finale, turno in cui ha affrontato l’amica Aryna Sabalenka perdendo in due set (6-4, 6-3), in un match che per la spagnola è stato molto emozionante vista la recente perdita subita dalla bielorussa. Sabalenka ha infatti dovuto affrontare la terribile notizia della scomparsa del suo ex fidanzato Konstantin Koltsov, morto pochi giorni fa in circostanze ancora non del tutto chiare. Nonostante la sconfitta,si è detta comunque soddisfatta di quanto fatto nel torneo statunitense, dichiarando in conferenza stampa cheinè già una“. Il riferimento è ovviamente ai tanti infortuni che ormai da parecchio tempo stanno tormentando la tennista spagnola, ...

