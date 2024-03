Workaholism | Dipendenza da lavoro o status sociale?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 marzo 2024) Coniato nel 1971 dallo psicologo William Oates, il termineè rivolto a quelle persone che hanno fatto del propriouna. Ci riferiamo a chi lavora ben oltre il normale orario d’ufficio e non riesce a spegnere il proprio cervello anche dopo aver staccato. Ma possiamo davvero parlare di “” in una società in cui ilci definisce in quanto persone?: ladalPartiamo dal presupposto che ildefinisce una, anche se non del tipo abituale. Lavorare in modo eccessivo non è considerata una deviazione dalle regole della società, come nel caso dell’abuso di alcol e droghe o del gioco d’azzardo. Al contrario, i grandi lavoratori ...