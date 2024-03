Wish in blu-ray | la recensione | oltre a un video super anche un sorprendente reparto extra

(Di sabato 23 marzo 2024) Ladel blu-ray di: il prodotto Disney distribuito da Eagle si distingue non solo per un ottimoche esalta il look del film, maper uncon quasi due ore di materiale. Un omaggio ai 100 anni dei Walt Disney Animation Studios, una storia ricca di fascino e magia, di storie e desideri, come quelli che ci hanno accompagnato in un secolo di prodotti indimenticabili. Tutto questo è, il nuovo film della casa ambientato a Rosas, una terra fantastica situata al largo della penisola iberica dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente che viene accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Ma inc'è...

