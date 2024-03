Welfare aziendale | niente tasse per la mobilità sostenibile | i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 23 marzo 2024) Il car-sharing, i monopattini e gli scooter elettrici in condivisione, insieme alla ricarica per automobili o motocicli elettrici fornita dal datore di lavoro e resa disponibile ai dipendenti tramite un’app per il tragitto casa-lavoro, non costituiscono reddito per i dipendenti. Secondo l’interpretazione, tali iniziative rientrano nelle disposizioni suldel testo unicoimposte sui redditi, come indicato nell’interpello 74/2024. Questo interpello riguarda le soluzioni diproposte da una società e conferma che tali servizi non devono essere considerati come reddito imponibile per i lavoratori. Nuovi...