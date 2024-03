Von der Leyen spacca il centrodestra | Salvini | “Chi vota Lega non sosterrà secondo mandato”

Le Pen, Meloni sosterrà von der Leyen, Salvini no - "Ci batteremo con tutte le forze possibili per impedire un secondo mandato di von der Leyen. Un messaggio per Giorgia: sosterrai o no un secondo mandato di Von der Leyen Io credo di sì. Voi dovete la ...quotidiano

Salvini al raduno delle destre sovraniste: “Macron guerrafondaio, pericolo per la Ue”. Marine Le Pen: “La premier appoggerà von der Leyen, lui no” - «Macron con le sue parole rappresenta un pericolo per il nostro Paese e per questo continente. I problemi non sono la mamma e il papà, ma i guerrafondai come Macron. Non voglio lasciare ai miei figli ...msn

Winds of Change, la convention con anche la Lega a Roma. Salvini: “Macron pericoloso” - IN AGGIORNAMENTO - Iniziata a Roma la convention internazionale di parte della destra europea cui partecipa anche la Lega. "Giorgia, signora prima ministra ...lapresse