Volley Serie C e D Colombiera all’ultima spiaggia Lunezia cerca punti salvezza

(Di sabato 23 marzo 2024) Match da ultimaper ilche stasera alle 21 alla palestra di Ameglia ospiterà un Imperia ancora a secco di vittorie. "La nostra squadra sta migliorando il gioco di partita in partita – spiega coach Carli – ma adesso servono". A concludere il quadro del 17° turno del campionato dimaschileC saranno Cus-Vbc Savona, Chiavari-Colombo e Admo-Sabazia. InC femminile la Pallavolo Futura affronta l’ultima gara di andata dei playoff. Le ceparanesi se la vedranno in trasferta stasera alle 21 contro la capolista Celle Varazze, seria candidata alla promozione finale che dall’inizio della stagione su 17 incontri ne ha perso uno solo nel mese di gennaio ed è imbattuta in casa da circa sedici mesi. Le altre partite saranno: ...

