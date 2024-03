Volley Serie B maschile Npsg insegue la decima vittoria consecutiva Zephyr-Alba sfida fra squadre in piena crisi

(Di sabato 23 marzo 2024) Appuntamento tra le mura amiche del ’PalaMariotti’ di Spezia per laTrading Logistic che nella settima giornata del girone di ritorno del campionato diospiterà oggi pomeriggio alle 18 la terza forza del girone, Rossella Ets Caronno (arbitri Martina Auditore e Giovanni Tamburini). Gli spezzini, reduci da una positiva striscia di risultati e prestazioni, tenteranno di centrare ladi fila. Non sarà, però, un’impresa facile visto che i lombardi hanno qualità e individualità importanti, nonostante l’infermeria li abbia condizionati fin da inizio anno. "Affrontiamo una squadra importante – dichiara coach Parisi – contro la quale nulla è scontato. Dovremo cercare di ripetere la prestazione della settimana scorsa, sapendo che avremo di fronte avversari forti nei ...

