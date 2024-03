Vittime del lavoro | l’ecatombe non si ferma

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 23 marzo 2024) L’altro ieri a Valdidentro, in provincia di Sondrio, un operaio di 51 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da 300 kg di pannelli di legno. Inutili i soccorsi. A Genova Pegli un operaio è caduto da oltre tre metri e non ce l’ha fatta. Inutili soccorsi anche qui. Poco prima, nella notte, tre operai erano feriti gravemente – due di 48 anni sono in terapia intensiva con prognosi riservata, un altro di 38 anni in gravi condizioni – dopo un incidente nel cantiere per la realizzazione della galleria passo San Giovanni-Cretaccio, in Trentino. Sono precipitati forse a causa di un cedimento del carrello elevatore da un cestello all’altezza di 5 metri. Per l’Osservatorio nazionale morti sulal 21 marzo sono morte 220 persone sul luogo diche diventano 285 se si aggiungono i morti in itinere. Ieri Cgil e Uil hanno annunciato una ...