(Di sabato 23 marzo 2024) Agenda ricca di appuntamenti anche quella di questo fine settimana. Si parte da, sabato, con una visita guidata (ore 16.30; gratuita, occorre solo acquistare il biglietto d’ingresso) alla mostra "’60 Pop Art Italia" in corso aBuontalenti, per scoprire attraverso settanta opere gli artisti che hanno rappresentato l’Italia del boom economico. Schifano, Fioroni, Ceroli, Pistoletto, Adami e molti altri autori propongono un viaggio ideale tra le città d’Italia e le varie scuole che hanno interpretato il linguaggio e le icone della Pop Art, poste in dialogo con autori internazionali come Rauschenberg, Johns, Hamilton, Lichtenstein e Warhol. Alle 17 alla biblioteca San Giorgio si presenta il libro "Le officine del liberty tra Pistoia e Montecatini Terme" (Metilene, 2023) di Perla Cappellini, presenti l’autrice e Roberto Agnoletti, architetto e ...

Cosa fare a Napoli , eventi da venerdì 22 a domenica 24 marzo . Scopri il programma ricco di appuntamenti nel primo weekend di primavera a Napoli e in Campania: visite guidate , mostre , teatro , ... (2anews)

Visite guidate ai gioielli d’arte: oggi da ’60 Pop. Domani a Palazzo Fabroni "Revox" di Tiezzi - Fine settimana ricco di eventi culturali a Firenze: visita guidata alla mostra '60 Pop Art Italia, presentazione libro sulla Liberty, teatro con Rumori in scena e per le famiglie la mostra Revox di Fe ...lanazione

Weekend speciale al castello. Visite guidate in abiti medievali per il Capodanno dell’Annunciazione - Capodanno dell’Annunciazione a sabato e domenica al castello dei Conti Guidi con Visite guidate in costume medievale dedicate a ripercorrere le gesta della battaglia di Campaldino e alla "presenza" de ...lanazione

Viaggio tra storia e arte. Esplorando tesori mai visti. Una Pasqua da non perdere - Visiste guidate sia all’interno della Cattedrale ma anche per il centro città. Ecco le proposte di ’InFerrara’ per le prossime festività: orari e costi.ilrestodelcarlino