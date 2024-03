Virtus Teodosic show | ma per la Stella Rossa

(Di sabato 23 marzo 2024)Belgrado 94Bologna 79BELGRADO: Smart, Lazarevic,11, Hanga 3, Davidovac 11, Mitrovic 10, Tobey 7, Bolomboy 15, Ilic 5, Nedovic 25, Giedraitis 7, Gillespie ne. All. Sfairopoulos. SEGAFREDO BOLOGNA: Lundberg 15, Belinelli 14, Pajola 5, Dobric 2, Mascolo ne, Lomazs 3, Shengelia 25, Mickey 8, Polonara, Zizic ne, Dunston 2, Abass 5. All. Banchi. Arbitri: Mogulkoc, Cortes, Racys. Note: parziali 21-23; 48-42; 74-65. Tiri da due:22/38;17/45. Tiri da tre: 10/23; 10/29. Tiri liberi: 20/25; 15/16. Rimbalzi: 39; 36. BELGRADO (Serbia) Milosnon fa sconti e così lainfila la settima sconfitta consecutiva nelle trasferte ...

Eurolega, Milano piega il Fenerbahce. La Virtus in casa della Stella Rossa

