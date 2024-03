“Vince lei | è sicuro” The Voice Senior | si è scoperto dopo l’ultima puntata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 23 marzo 2024) Venerdì 22 marzo alle 21.30 su Rai1 è andata in onda la semifinale di “The”, il talent show che premia i cantanti emergenti over 60, giunto quest’anno alla quarta stagione. In giuria, come sempre, Loredana Berté tornata in formail ricovero, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. Nella scorsai coach hanno dovuto “tagliare” i componenti dei rispettivi team e si presentano con sei cantanti ciascuno. I cantanti in gara hanno avutopossibilità di esibirsi e di conre il proprio giudice a far parte del team di tre che si esibirà nella “Finale” di The, in onda venerdì 5 aprile. Durante la finale il pubblico da casa voterà tramite il televoto a decretare chirà la quarta edizione di ...