Villa Alberoni comprata e rivenduta dal compagno della Santanché | indagine per riciclaggio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Milano, 23 marzo 2024 - Svolta nell'Procura di Milano sul casodi Francescoa Forte dei Marmi in Versilia , acquistata da Dimitri Kunz D'Asburgo,di Daniela Santanchè, e da Laura De Cicco, moglie del Presidente del Senato Ignazio La Russa per 2,45 milioni ea gennaio dell'anno scorso, in meno di un'ora dal rogito, all'imprenditore Antonio Rapisarda per 3,45 milioni. Da quanto si apprende, la Gdf è stata delegata ad indagare persui flussi di denaro e la destinazioneplusvalenza di un milione e verificare se, partesomma, sia servita per coprire i debiti di Visibilia.truffa all’Ips La ministra del Turismo ...