Vignali pronto alla 150ª partita con le Aquile | Tutta la città con noi contro Ascoli e Lecco

(Di sabato 23 marzo 2024) Da buon spezzino, Lucamostra i muscoli e alza la testa in vista del match-salvezzal’: "Con il ‘Picco’ dnostra parte avremo una spinta fondamentale, sono convinto della salvezza diretta". Per l’atleta di Bragarina la gara con i marchigiani avrà, peraltro, una valenza speciale perché, se giocherà, avrà raggiunto le 150 presenze in maglia bianca., se nella garal’entrerà in campo toccherà le 150 presenze con la casacca delle. Tanti i momenti indimenticabili di questo percorso da aquilotto. "Un grande orgoglio raggiungere un simile traguardo con lo Spezia, la squadra della mia. Mi piace ricordare tutti gli istanti di questa bellissima storia: la crescita nel settore ...

