Vigevano | perde il controllo della sua auto e ne tampona una parcheggiata | carambola in corso Novara

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024), 23 marzo 2024 – Ha perso ilsuache ne ha centrata una regolarmentea latocarreggiata e che, a suo volta, ne ha colpita una terza. E’ accaduto questa notte intorno alle 3 in, una delle principali arterie cittadine. La conducente, una ragazza, è rimasta pressoché illesa ma i danni riportati alle tresono ingenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno effettuando le verifiche del caso: non è escluso che la causa possa essere stato un colpo di sonno. Curiosamente non è la prima volta che un incidente del genere si verifica proprio lungo: a metà febbraio un ragazzo di 22 anni, alla guida...