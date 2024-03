Vietri | il sindaco De Simone | “Ennesima tragedia | ormai un bollettino di guerra Bisogna agire!”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 23 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Tragico incidente stradale sulla Tirrenia Inferiore asul Mare: muore un centauro. L’amministrazione comunale esprime cordoglio alla famiglia della vittima “Nella giornata di oggi sul tratto di strada ex statale 18 Tirrenia Inferiore che attraversa il nostro territorio, all’altezza della frazione Molina, l’ennesimo episodio tragico: un centauro di 32 anni ha perso la vita in un incidente automobilistico. Nel manifestare forte vicinanza alla famiglia del giovane 32enne per la tremenda, ci ritroviamo ancora una volta a piangere una vittima della strada – ha dichiarato ildisul Mare Giovanni De– L’amministrazione comunale diè stanca ed avvilita di contare ogni anno un vero e proprio ...