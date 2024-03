Video hard | la Roma si ritiene vittima di un atto esterno diffamatorio e destabilizzante Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 23 marzo 2024) La complicatissima vicenda dellache ha visto protagonista una sua dipendente, ora ex, a cui è stato sottril cellulare con unhot privato che è stato diffuso sui social, sembra non arrivare alla fine. Ha finfatti scalpore il fche la ragazza in questione e il sui fidanzato siano stati licenziati dal club giallorosso per questo motivo. Ieri la, nella persona dell’avvocato Lorenzo Vitali, è stata ascoltata al Procuratore Chinè che non indagata sul licenziamento, che è materia del giudice del lavoro. Ma sulla responsabilità dei giocatori che avrebbero condiviso ilsui loro smartphone Il Corriere della Sera scrive che “sui tesserati pende il rischio squalifica per aver violato il principio di lealtà (articolo 4 del Codice di giustizia ...