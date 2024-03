VIDEO Giornate FAI | un nuovo sguardo sull’area di Porta Rufina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 23 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Un’occasione unica per riscoprire ed apprezzare alcuni luoghi, specificamente nell’area di, fino ad ora poco conosciuti. È quella che offre il FAI, oggi e domani, nel corso delle loro tradizionalidi Primavera. In particolare aperte al pubblico la Chiesa delle Orsoline e Casa Cocchiarella, due spazi che raccontano storie diverse per i particolari usi a cui sono stati adibiti nel tempo. “Questa iniziativa nasce dalla volontà di raccontare una parte della nostra città che è sempre rimasta ai margini dei nostri racconti, delle nostre iniziative.Abbiamo scelto due luoghi simbolo di Benevento, tra cui Casa Cocchiarella, un luogo da riscoprire anche per noi del FAI” ha spiegato Ferdinando Ielardi, capo Delegazione FAI Benevento. Per quanto concerne Casa Cocchiarella, si tratta di ...