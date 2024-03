Victor | in campo di sabato per puntare la vetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Gioca d’anticipo e continua a tenere d’occhio ladella classifica ilSan Marino che questo pomeriggio (inizio alle 14.30) torna ad Acquaviva per affrontare il Progresso. Tutto questo mentre, in contemporanea, saranno inanche Corticella e Forlì, impegnate in Emilia. Mentre il Lentigione in casa se la vedrà con il Certaldo ultimo della classe. La squadra di mister Cassani, reduce dalla vittoria in viaggio contro l’Aglianese, non ha nessuna intenzione di fermarsi, con soli tre punti di distacco dalla capolista Carpi che domani sarà impegnata in casa contro il Mezzolara. Gara casalinga, sempre domani, anche per il Ravenna che avrà a che fare con il derby con la Sammaurese. Serie D. (28ª giornata, ore 14.30). Girone D. Oggi ore 14.30: Corticella-Forlì, Lentigione-Certaldo, Sangiuliano City-Aglianese, ...