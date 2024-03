Vicenza | incidente in una grotta | colpito da una roccia durante l’escursione | rimane bloccato sottoterra

(Di sabato 23 marzo 2024) Si trovava all’interno delladella Pisatela, nel territorio comunale di Monte di Malo a, quando all’improvvisamente unasi è staccata da una parete ed è franata su di lui, colpendolo. Unterribile, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri, del Soccorso Speleologico e e del Suem, costretti a intervenire d’urgenza per aiutare l’uomo, 40 anni. Da quanto si apprende, l’uomo si trovava all’interno della cavità con altri tre amici quando sarebbe statoda un grosso masso,ndo ferito. Uno dei presenti avrebbe deciso dire a vegliarlo, mentre gli altri due sarebbero usciti dallaper lanciare l’allarme. L’uomo, da quanto ricostruito, si troverebbe in profondità, a non meno ...

