Viaggiare stando fermi Visita virtuale a Pesaro per 400 scuole italiane

(Di sabato 23 marzo 2024) Immaginate dire il mondo rea casa, sarebbe fantastico vero? E’ proprio quello che Digit Srl, spin off dell’Uniurb, con il responsabile prof Alessandro Bogliolo e il suo team, proporranno attraverso il format "CodyTrip", il 26 e 27 marzo prossimi, a più di 8.000 studenti di oltre 400d’Italia. Saranno in migliaia arequel giorno, solo con un link. Il tutto rientra tra le varie iniziative portate avanti dalla Casa delle Tecnologie Emergenti per promuovere il turismo culturale attraverso le tecnologie digitali. "Quello che ci immaginiamo è che, vivendo l’esperienza digitale, le persone saranno poi più incentivate are un luogo dal vivo" - racconta il prof. Bogliolo. La semplicità poi gioca un ruolo fondamentale: "L’esperienza la può vivere chiunque ...