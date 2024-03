Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2024 ore 18 | 30

(Di sabato 23 marzo 2024)DEL 23 MARZOORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO SULLE RETE VIARIA DEL TERRITORIO LA NOTIZIA IN DETTAGLIO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E NOMENTANA E TRA CASILINA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA CODE A TRATTI DA CASTELNO A SPINACETO, IN DIREZIONESULLA VIA DEL MARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE DAL RACCORDO A VITINIA VERSO OSTIA E NEL SENSO OPPOSTO AUTO IN CODA DA ACILIA A VITINIA IN CHIUSURA I CANTIERI SULLA DIRAMAZIONE...

Viabilità DEL 23 MARZO 2024 ORE 16.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA VIA AURELIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ... (romadailynews)

Tramvia: da lunedì sera la nuova fase dei lavori in viale Matteotti: Dal punto di vista della viabilità verranno mantenute due corsie su entrambe le direttrici di ... via Tornabuoni - piazza degli Antinori - via degli Agli - via Roma oppure via degli Agli - via dei ...

Viabilità - A1 Milano - Napoli: chiusure notturne della stazione di Frosinone: ... con orario 22:00 - 5:00, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli; - dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 marzo, in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia ...