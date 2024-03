Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 23 marzo 2024)DEL 23 MARZOORE 16.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA VIA AURELIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO LE CODE ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA ALTRO INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITÀ DI APRILIA CODE IN DIREZIONE OSTIA SUL RACCORD ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA, IN ESTERNA IL TRASPORTO FERROVIARIO RESTA RALLENTATA LA CIRCONE SULLA LINEA PISA-PER UN GUASTO SULLA LINEA A GAVORRANO I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI REGISTRANO RITARDI FINO A 30 MINUTI. I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO E CANCELNI. RESTIAMO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO IN PROGRAMMA ...