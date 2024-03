Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2024 ore 13 | 30

(Di sabato 23 marzo 2024)DEL 22 MARZOORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONECODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUTINIANA NEI DUE SENSI TRAFFICO REGOLARE SUL RACCODO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLASPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN USCITA E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral

Viabilità - A1 Milano - Napoli: chiusure notturne della stazione di Frosinone: ... con orario 22:00 - 5:00, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli; - dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 marzo, in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia ...

Mercoledì 27 marzo mercato in centro, modifiche alla viabilità: ... l'obbligo di dare la precedenza e l'obbligo di svolta a sinistra in via Roma, all'intersezione con ... Vi segnaliamo inoltre le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana: via ...