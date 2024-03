Vi racconto il crepuscolo degli Ayatollah Scrive Fracchiolla

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 23 marzo 2024) Da diverse settimane il conflitto in Medio Oriente ha superato le pericolose linee rosse dell’escalation, con il coinvolgimento militare diretto dell’Iran. Erede del grande Impero persiano e di una cultura plurisecolare, unico Paese non arabo e sciita del Medio Oriente, l’Iran è una grande potenza regionale con 90 milioni di abitanti, storicamente in competizione per l’egemonia regionale. I nuovi equilibriAccordi di Abramo del 2020 e del 2022, ampliati dai negoziati con l’Arabia Saudita, hanno scatenato la politica della tensione e della guerra per procura di Teheran, per contrastare l’accerchiamento sunnita moderato – israeliano con il sostegno sottobanco ai fondamentalisti armati. Le galassie del Fronte della Resistenza dei militanti sciiti di Hamas, gli Houthi, gli Hezbollah, il Kataib Hezbollah iracheno e le milizie siriane di Assad, sono gli attori della ...