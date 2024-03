“Vi devo dire una cosa” Kate Middleton e il tumore | il medico rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 23 marzo 2024)ha rivelato di avere un cancro e di essere in cura. L’annuncio della principessa è arrivato in un video pubblicato venerdì 22 marzo. “È stato un enorme choc per me, dopo due mesi incredibilmente difficili. Ma sto migliorando e ogni giorno mi sento più forte”, ha detto la moglie del principe William, 42 anni, e madre di George, Charlotte e Louis. La futura regina ha parlato alla nazione seduta su una panchina dal giardino della sua casa, vestita casual con jeans e un maglioncino a righe bianche e blu. Sottoposta a un intervento chirurgico a gennaio, il palazzo aveva fatto intendere che non si trattava di cancro. “Invece”, ha spiegato, “test successivi hanno poi rinvenuto il. Dunque lo staffmi ha consigliato di intraprendere un ciclo di ...