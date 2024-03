Verso la March Madness Il college basket visto da dentro

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 23 marzo 2024) Anche a poche ore dal sorteggio che avrebbe accoppiato Arizona con Long Beach State nel primo turno della, discutere di pallacanestro con Riccardo Fois è un confronto che abbraccia una visione più profonda. Che si parli di, Nba o Ital. Che lo si faccia da direttore del comparto analytics (Gonzaga, 2014-19, ndr), Player Development Coach (Phoenix, 2019-21, ndr) o come assistant coach (Arizona e Nazionale, ndr). A prescindere dai coach ai quali ha fornito supporto, il filo rosso è stata proprio “la capacità di creare un’etica e una cultura del lavoro dove sia piacevole andare in palestra e migliorarsi. Il quadro complessivo è sempre più importante della singola partita ed emozione. Avere giocatori che non vedono l’ora di andare ad allenarsi, di mettere la maglia azzurra, di Arizona, Gonzaga o ...