Verissimo di Silvia Toffanin | ospiti ed anticipazioni di sabato 23 e domenica 24 marzo 2024

In studio dalle 16.30 Gabriel Garko, Anna Safroncik, Francesco Arca e Alfa sabato 23 marzo , alle 16.30 su Canale 5, nuovo appuntamento con ' Verissimo ', condotto da Silvia Toffanin . In studio Gabriel ... (sbircialanotizia)

Gabriel Garko a Verissimo, come era e come è diventato: chi è. Età, coming out, fidanzato, malattia, vita privata e carriera - Oggi, sabato 23 marzo, a Verissimo arriva Gabriel Garko. Dalle 16.30 su Canale 5 Silvia Toffanin aprirà le porte del suo solotto a tantissimi ospiti tra questi anche l'attore.ilmessaggero

Verissimo, anticipazioni 24 marzo: tanti protagonisti del Grande Fratello in studio - Nuovo appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin: tanti ospiti in arrivo in studio direttamente dal Grande Fratello ...361magazine

MEDIASET – CANALE 5 * ” Verissimo “: « IN ESCLUSIVA PER L’ITALIA Silvia TOFFANIN INTERVISTA SHAKIRA - Domenica 24 marzo, alle ore 16.30 su Canale 5, appuntamento imperdibile con “Verissimo”. In esclusiva per la televisione italiana, Silvia Toffanin intervista ...agenziagiornalisticaopinione