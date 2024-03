Verissimo | chi sono gli ospiti di Silvia Toffanin sabato 23 marzo

(Di sabato 23 marzo 2024) (Adnkronos) –23, alle 16.30 su Canale 5, nuovo appuntamento con '', condotto da. In studio Gabriel Garko, tornato alla recitazione dopo una lunga pausa, e Anna Safroncik, protagonisti della nuova serie di Canale 5 'Se potessi dirti addio'. Intervista a Francesco Arca, in libreria con il suo primo romanzo autobiografico L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

In studio dalle 16.30 Gabriel Garko, Anna Safroncik, Francesco Arca e Alfa sabato 23 marzo , alle 16.30 su Canale 5, nuovo appuntamento con ' Verissimo ', condotto da Silvia Toffanin . In studio Gabriel ... (sbircialanotizia)

Villa San Giovanni. Litigano per chi doveva accompagnare a casa una donna, arrestato - Alla base dello scontro una vera e propria contesa per la donna e, in particolare, chi dei due avrebbe dovuto riaccompagnarla a casa. Alla fine, la donna decideva di salire in macchina con uno dei due ...tempostretto

Gama: "Nella vita gioco da punta" - Vero: nel calcio femminile ci sono più correttezza e sportività ... E non esistono risposte semplici a problemi complessi. Diffidate di chi ve le propone".gazzetta

Natalie Portman, star di “May December”: «Ho un intero guardaroba pieno di maschere» - «Ero troppo giovane per girare scene di sesso. Volevo che la mia identità sessuale si formasse in privato, non in pubblico, su uno schermo. Adesso sono un’adulta e posso farlo senza temere contraccolp ...iodonna