Verissimo | chi sono gli ospiti di Silvia Toffanin sabato 23 marzo

(Di sabato 23 marzo 2024) In studio dalle 16.30 Gabriel Garko, Anna Safroncik, Francesco Arca e Alfa23, alle 16.30 su Canale 5, nuovo appuntamento con '', condotto da. In studio Gabriel Garko, tornato alla recitazione dopo una lunga pausa, e Anna Safroncik, protagonisti della nuova serie di Canale 5 'Se potessi dirti addio'. Intervista a

Stash a Verissimo ha sottolineato che in presenza di suo nonno non potevano chiamarlo Stash . Lui si era scelto il suo terzo nome di battesimo, ma suo nonno non voleva. Dovevano tutti chiamarlo ... (superguidatv)

Villa San Giovanni. Litigano per chi doveva accompagnare a casa una donna, arrestato - Alla base dello scontro una vera e propria contesa per la donna e, in particolare, chi dei due avrebbe dovuto riaccompagnarla a casa. Alla fine, la donna decideva di salire in macchina con uno dei due ...tempostretto

Gama: "Nella vita gioco da punta" - Vero: nel calcio femminile ci sono più correttezza e sportività ... E non esistono risposte semplici a problemi complessi. Diffidate di chi ve le propone".gazzetta

Mare fuori, il fenomeno mediatico diventa un libro - La serie tv italiana che ha battuto tutti i record diventa un appassionante libro inedito dal titolo "MARE FUORI. Le forme dell'amore" ...libreriamo