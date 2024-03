Vela | Europei Formula Kite 2024 | Pianosi e Pescetto si qualificano per le Medal Series

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Ultima giornata di Gold Fleet che va in archivio con un bilancio agrodolce per l’Italia, capace di qualificare due atleti (uno per sesso) per ledi domani in occasione dei CampionatiOpendi, in corso di svolgimento nelle acque del Mar Menor (la più grande laguna salata d’Europa, in Spagna) fino a domenica 24 marzo. Day-5 negativo purtroppo in campo maschile nei pressi di Los Alcazares (Murcia) per Riccardo, che ha messo a referto uno score di 26-4-13-15 perdendo tre posizioni nella generale e scivolando al sesto posto assoluto con 65 punti netti. Il marchigiano classe 2005, in lotta fino a ieri per la seconda piazza che valeva il pass diretto per la Finale, dovrà dunque affrontare la semifinale in una situazione tra ...