Valnerina da record | inaugurato il ponte tibetano più alto d' Europa

(Di sabato 23 marzo 2024) Sellano (Perugia), 23 marzo 2024 - Misure da brivido: 175 metri di altezza per una lunghezza di 517 metri e 1.023 scalini (percorrenza stimata 30/ 45 minuti in base ai flussi). A Sellano, nel cuore dellaumbra, oggi è statoilpiùd'. Al taglio del nastro ha partecipato l'intera comunità locale, ma anche tanti curiosi giunti a Sellano dai comuni limitrofi, sia umbri che marchigiani. "Ilsospeso di Sellano è un esempio virtuoso di investimento per rivitalizzare questo territorio anche sul fronte turistico - ha sottolineato l'assessore regionale al turismo umbro, Paola Agabiti.Questa comunità pur essendo stata messa a dura prova dal sisma del 2016, ha dimostrato un grande attaccamento al territorio e i cittadini ...