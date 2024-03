Valentino rosso shocking Ricami | visioni | grandeur | finisce un’epoca Piccioli lascia la Maison

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Il lusso trema, il nervosismo sui mercati e nelle sedi dorate delleinternazionali cresce, le Borse franano, i titoli crollano, gli analisti contano sempre più dei creativi che sembrano soldati del loro esercito a tutto business. E la Moda? Subisce, soccombe, ansima, e non è tanto abituata ad adattarsi. Poi la bomba tre giorni fa col Gruppo Kering che anticipa di un mese i risultati del primo trimestre di questo anno e annuncia un calo del 10% per tutti i brand, maggiorato al 20% per Gucci che risente molto della fiacca sul mercato cinese. L’ultima notizia preoccupante è arrivata ieri dacon l’uscita, assicurano tutti consensuale, del direttore creativo Pierpaolo, in atelier da 25 anni e da 8 alla guida del brand per l’uomo e la donna e, soprattutto, dell’alta moda che sa fare divinamente e con mano sempre ...