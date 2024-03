Vaisanen | specialista in salvezze | Ascoli | faremo di tutto per riuscirci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Chiamatelo esperto indifficili. L’con l’arrivo di Sauli Väisänen, oltre a veder rinforzato il proprio pacchetto arretrato, ha trovato anche un elemento abituato a lottare in situazioni di classifica tutt’altro che agevoli. Nel corso della sua carriera il finlandese non è mai retrocesso. Il centrale difensivo ha colto l’occasione per raccontarsi ai microfoni della web tv ufficiale del Picchio. "Non sono mai retrocesso anche se tante volte ho lottato per la salvezza – ammette il bianconero –. La prima è stata in Finlandia, poi con la Spal in serie A. Successivamente col Crotone ci salvammo nelle ultime giornate e infine ciò è avvenuto anche nelle due recenti stagioni a Cosenza. Anche quest’anno finirò per non retrocedere. Prometto chediper". La sosta per gli ...