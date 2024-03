Uomini e Donne | Daniele Paudice | Il Legame Con Stefano De Martino!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 23 marzo 2024): come dimostrano delle fotografie sui social, ununisce il nuovo tronista del programma aDe. Ecco che cosa sappiamo! A, i telespettatori hanno fatto la conoscenza di, il nuovo tronista. In tanti stanno iniziando a seguirlo sui social dove si può scoprire qualcosa di più tra di lui. Tra le altre cose, ci sono delle immagini che provano unche ci sarebbe ancora, tra lui e il famoso conduttore ed ex ballerinoDe: le foto che dimostrano il ...