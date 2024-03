Un’indagine superficiale Così la morte di Gaetano resta senza responsabili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Motivi di sospetto fondati sulle contraddizioni delle sue dichiarazioni, versioni modificate tra l’immediatezza dei fatti e il successivo interrogatorio. L’analisi delle telecamere che confermava i tre passaggi di Stefano Piccolo, 34 anni di Cassina Rizzardi, dal luogo in cui la notte del 20 ottobre 2019 è stato investito aBanfi, ventiduenne comasco. Ma non sufficienti a stabilire la suatà per quell’omicidio colposo stradale. Il giudice monocratico di Como Valeria Costi, in poco più di dieci pagine, spiega i motivi che lo scorso 16 gennaio hanno portato all’assoluzione dell’imputato, accogliendo la richiesta del suo difensore, Andrea La Russa. Ladi Banfi, i cui familiari erano stati risarciti dall’assicurazione prima dell’avvio del processo, era stata causata da una frattura ...