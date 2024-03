Under 21 sul velluto a Cesena con la Lettonia Casadei e Fabbian | tutto liscio L’Italia pensa già alla Turchia

(Di sabato 23 marzo 2024) ITALIA 20 ITALIA (4-3-2-1): Desplanches 6; Zanotti 6.5 (41’st Kayode sv), Ghilardi 6, Calafiori 6.5, Ruggeri 6.5;7, Prati 6, Ndour 6.5; Miretti 6.5 (22’st Esposito 6),7 (41’st Fazzini sv); Gnonto 6 (41’st Oristanio sv). Allenatore: Nunziata 6.5.(4-4-1-1): Beks 6; Novikovs 5.5, Reingolcs 5, Sliede 5, Maslovs 5.5; Rascevskis 5.5 (39’st Anmanis sv), Vientiess 5, D. Melniks 6, R. Melkis 5.5 (1’st Rekis 6); Vapne 5.5 (39’st Zaleiko sv); Puzirevskis 5 (12’st Lizunovs 5; 20’st Melnis 5). Allenatore: Basovs 5. Arbitro: Farrugia (Mlt) 5.5. Reti: 32’ pt; 34’ st. Note: Ammoniti: Reingolcs, Maslovs. Angoli: 9-0 per. Recupero: 1’; 4’. La giovane Italia mette in mostra i suoi talenti e vince 2-0 contro la ...

L'Italia Under 21 di Carmine Nunziata torna in campo per il percorso di qualificazione ai prossimi Europei che si disputeranno in Slovacchia... (calciomercato)

Il Lunezia è campione Under 18 : "Orgogliosi di questa squadra" - Vittoria sulla Zephyr nella finale territoriale. "Un titolo molto importante. Siamo pronte alla fase regionale" ...lanazione

Il parrucchiere dei campioni. Barba e capelli a Cesenatico - I calciatori dell'Italia Under 21 si affidano a Enrico 'Chicco' Candoli per sistemare i capelli. Un'esperienza emozionante per i giovani campioni, tra chiacchiere sul calcio e curiosità da tifosi.ilrestodelcarlino

Australia, Sprint Race: vince Hadjar, ma è Under investigation. Antonelli out - Il francese vince ma è Under investigation per un contatto al via con Martì. Delusione per Antonelli, finito nella ghiaia dopo un testacoda ...formulapassion