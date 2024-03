Under 17 | Italia-Belgio è uno show | gli azzurrini vincono 5-3 in rimonta

(Di sabato 23 marzo 2024) Finisce 5 a 3 per gliil match contro il, partita veramente pazza e ad alta intensità. Con questo risultato si portano al primo posto nel girone con una differenza reti molto favorevole alla selezione guidata da Massimiliano Favo. Primo tempo folle a Vantaa, bastano 23 secondi alper andare in vantaggio con Da Costa e altri 13 minuti per trovare il raddoppio con Furo. L’sbanda pericolosamente ma alla prima occasione guadagna un rigore con Camarda, steso dal portiere belga Doucouré. Liberali trasforma il penalty e gliaccorciano. Nel finale zampata di Camarda che acciuffa il pareggio con deviazione di Nibombe Konde che causa un’autorete prima del recupero. Ammoniti Sala per l’e Doucouré per il. Nel secondo tempo la ...

