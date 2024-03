(Di sabato 23 marzo 2024) A Montopoli questa mattina alle ore 11, sulla strada provinciale Romanina si terrà l’intitolazione di una. L’Amministrazione comunale intende ricordare la prestigiosa astrofisica intitolandole la nuovanella zona industriale nella frazione di Capanne. Saranno presenti Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli, che per l’evento ricorderanno l’esperienza dello spettacolo "L’anima della Terra vista dalle stelle", Un racconto sulle stelle portato avanti in collaborazione proprio con

Novellara (Reggio Emilia), 23 marzo 2024 – Funerale in forma strettamente privata alle 15 di martedì 26 marzo a Novellara , per Saman Abbas, la diciottenne pakistana brutalmente uccisa dalla sua ... (ilrestodelcarlino)

Una piazza dedicata a Margherita Hack - Questa mattina a Montopoli, intitolazione di una piazza a Margherita Hack sulla strada provinciale Romanina. Presenti Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli per ricordare l'astrofisica.lanazione

Chiosco al porto, concessione caos: prima sì e poi no. Gianni Nicolini (Amarcord)deluso: «Volevo farci una frutteria» - ANCONA Concessioni sì. Anzi, no. Il titolare del ristorante Amarcord, in centro, si è visto revocare all’ultimo il permesso di utilizzare il chiosco, ex edicola, in piazza ...corriereadriatico

"Greve: Nuovo Infopoint Turistico in piazza Matteotti, Pronti per la Stagione" - A Greve, l'ufficio turistico è stato rinnovato con una nuova gestione da Opera, in vista dell'apertura della stagione turistica ad aprile. Offrirà informazioni e biglietti per i musei locali.lanazione