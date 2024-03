Una lavanderia finita nel mirino Due colpi nell’arco di ventiquattr’ore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Un furto nella notte con danni alla porta d’ingresso e la cassa svuotata. E dopo 24 ore la stessa effrazione messa in atto dallo stesso ladro che torna are senza nessuna remora. E’ facile capire l’amarezza del commerciante saronnese che ha deciso di condividere sui social la foto del video in cui si vede il malvivente che l’ha preso di mira. Così su Facebook sono comparsi i filmati che mostrano una persona con il volto coperto dal cappuccio della felpa e sciarpa che con una spallata alla porta entra nelladi via Pertini. Si allunga sul bancone prende le monetine del fondo cassa, fruga nei cassetti e poi si allontana. E il giorno dopo la stessa scena con lo stesso ladro che sposta i pannelli provvisori che chiudono la porta d’ingresso danneggiata il giorno precedente e fruga nella cassa prima di allontanarsi. E’ il doppio furto ...