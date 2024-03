Una fiaccolata per l’addio a Saman | preghiera interreligiosa in piazza a Novellara

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 23 marzo 2024)(Reggio Emilia), 23 marzo 2024 – Funerale in forma strettamente privata alle 15 di martedì 26 marzo a, perAbbas, la diciottenne pakistana brutalmente uccisa dalla sua famiglia adopo essersi sottratta a un matrimonio forzato. Ma alle 19 è prevista unaaperta a tutti, sempre a, per rendere omaggio alla giovane pakistana uccisa quasi tre anni fa e per cui si è arrivati a una prima importante sentenza a dicembre scorso. ritrattocon carlettiI dettagli dello svolgimento del funerale sono stati concordati ieri mattina in Prefettura a Reggio durante una riunione del Comitato provinciale per ordine e sicurezza pubblica. Il momento della tumulazione sarà in forma privata, celebrato ...